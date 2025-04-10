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«МБК Лаб» разработал открытый почтовый протокол — альтернативу MAPI от Microsoft

«Лаборатория МБК» («МБК Лаб»), вендор почтового сервера TEGU Enterprise, разработал открытый почтовый протокол 2TMTP. Он призван заменить устаревшие почтовые стандарты и устранить основные ограничения электронной почты: лимиты на размер сообщений и вложений, задержки доставки, низкую функциональность и уязвимость перед спамом, фишингом и DDoS-атаками. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

Почтовый протокол — это набор правил, по которым почтовые программы, приложения и серверы обмениваются данными. Почтовые решения до сих пор вынуждены использовать набор разрозненных открытых стандартов, так как каждый из них исторически создавался под свою узкую задачу. Например, IMAP — для получения писем, SMTP — для отправки, DAV — для календарей и контактов. Все они были разработаны десятилетия назад и уже не отвечают требованиям по масштабируемости, скорости и безопасности. Это делает электронную почту технически устаревшим и ограниченным инструментом.

Протокол 2TMTP решает недостатки существующих стандартов — не только открытых, но и закрытых проприетарных. Это единый транспортный протокол для всех видов операций. Он поддерживает отправку писем и файлов любого размера, обеспечивает мгновенную передачу данных, отображает статус доставки и прочтения, а также позволяет отзывать сообщения.

Более того, 2TMTP дает возможность управлять правилами и профилем пользователя на стороне сервера, реализует эффективную синхронизацию календарей и контактов, поддерживает автонастройку клиента и удаление данных. Протокол включает средства централизованного управления мобильными устройствами (MDM), повышая безопасность корпоративной почты. При этом 2TMTP сохраняет совместимость с классическими стандартами и при необходимости автоматически переключается на SMTP.

По функциональности 2TMTP близок к закрытому протоколу MAPI от Microsoft (связывает Outlook и Exchange Server), однако превосходит его возможности. В отличие от MAPI, который ограничен только клиент-серверным взаимодействием, 2TMTP также поддерживает полноценное межсерверное общение. В результате 2TMTP не имеет лимита на размер передаваемого сообщения, в то время как почта Microsoft ограничена 20 МБ, поскольку для передачи данных между серверами переходит на стандартный SMTP.

2TMTP будет опубликован и станет доступен для свободного использования другими игроками рынка летом 2025 г. Любой разработчик или оператор почтового сервиса сможет интегрировать его как на стороне сервера, так и клиента, а также получить техническую поддержку от «МБК Лаб» на безвозмездной основе.

«Мы стремимся не только догнать, но и превзойти мировых лидеров в области почтовых решений. В этой связи создание собственного протокола — это неизбежный шаг, поскольку все существующие стандарты не отвечали нашим требованиям к качеству и функциональности. Мы рассчитываем, что 2TMTP станет отраслевым стандартом и приглашаем разработчиков и корпоративных клиентов присоединиться к формированию единой почтовой экосистемы», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «МБК Лаб».

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