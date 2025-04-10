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«МегаФон» обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике

Новые технологии связали отдаленный прииск компании «Алмазы Анабара» (входит в состав АЛРОСА) с внешним миром. «МегаФон» запустил устойчивую мобильную связь стандартов 2G и 4G, благодаря чему более тысячи работников месторождения получили покрытие для оперативного решения производственных задач и связи с близкими. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Удаленные алмазодобывающие участки, где развернул сеть «МегаФон», находятся за Полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог. Экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строительству. Вахтовые поселки и производственные участки могут мигрировать по мере освоения территории и смещения зон разработки, поэтому перед оператором стояла задача не только построить сеть, но и обеспечить возможность ее перемещения для изменения территории покрытия.

Специально подготовленные мобильные базовые станции установлены на подвижных платформах и для их перемещения можно использовать наземный транспорт. Для запуска достаточно подключить оборудование к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи, что может выполняться силами специалистов «Алмазов Анабара». Благодаря автоматизированной настройке комплекс сразу подключается к сети «МегаФона», и базовая станция готова обслуживать абонентов. Такой подход позволяет развернуть сеть в короткие сроки, избегая длительных наладочных работ под открытым небом при арктических морозах. Кроме того, специалисты «МегаФона» могут осуществлять онлайн-мониторинг состояния базовых станций, контролировать уровень сигнала и при необходимости удаленно проводить профилактические работы для обеспечения бесперебойной связи.

Транспортировка мобильных базовых станций стала отдельным вызовом: доставить технику до месторождения специалисты клиента могли в ограниченный период времени, когда работают автозимники — временные зимние дороги. Чтобы заказчик успел в срок, специалисты «МегаФона» доставили прицепы с базовыми станциями по земле до правого берега Лены. Толщина ледяного покрова не позволяла перевозить по реке тяжелые грузы автотранспортом, поэтому был зафрахтован ледокол. Оборудование было перевезено через реку и поставлено заказчику в Якутске до начала открытия автозимников. Заказчик, в свою очередь, успел до закрытия автозимников доставить станции до месторождений, удаленных более чем на 1000 километров от города.

Новая 2G и 4G сеть охватывает четыре вахтовых поселка и производственные участки алмазного прииска «Маят». В период вахтовой работы на связи теперь остаются 1200 работников общества. В общей сложности, мобильная связь доступна в радиусе 160 кв. километров.

«Для нашего коллектива появление мобильной связи на месторождениях — значимое событие. Теперь жизнь и работа на промыслах стала комфортнее и безопаснее. Работники могут в любой момент позвонить близким, а мы — оперативно координировать производственные процессы. Базовые станции работают в экстремальных условиях: например, этой зимой морозы достигали 55 градусов, а скорость ветра превышала 20 метров в секунду. Мобильные станции развернуты в рекордные сроки и открывают новые возможности для нашего бизнеса. Связь стала важной поддержкой для людей, чья работа проходит в Арктике», — сказал Алексей Окороков, генеральный директор компании «Алмазы Анабара».

«МегаФон» уже не впервые подключает удаленные объекты добывающей отрасли к связи: ранее оператор построил сети на угольных разрезах, месторождениях медной руды, золотодобывающих приисках, нефтепромысловых объектах и даже под землей.

«Мы стремимся обеспечивать связью даже самые отдаленные уголки страны, там, где это необходимо для повышения эффективности бизнеса и комфорта абонентов, — отметил Артем Базыль, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке. — Проект дистанционного запуска мобильных базовых станций на приисках уникален с технологической точки зрения. Наши инженеры сумели установить связь там, куда не проходят оптоволоконные линии и куда можно добраться лишь несколько недель в году. Благодаря этому работники на Крайнем Севере смогут оставаться на связи и работать продуктивнее».

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