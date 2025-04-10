«МегаФон» улучшил сеть 4G для медицинских учреждений Астрахани

Теперь тысячи студентов, сотрудников и пациентов крупнейших медучреждений пользуются высокочастотным мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили новое оборудование с поддержкой LTE в зоне Астраханского медицинского колледжа, профильных лабораторий и центров здоровья на улице Николая Островского. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Астраханский базовый медицинский колледж — многопрофильное учебное заведение. Построенная инфраструктура связи возле колледжа работает сразу в трех диапазонах LTE, а скорость мобильного интернета в окрестностях выросла в среднем на 25%. Новая сеть обеспечивает покрытие 4G, предоставляя доступ к любым цифровым сервисам для студентов, преподавателей, медперсонала и посетителей. А скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов остается комфортной даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Надежная связь играет ключевую роль, когда надо оперативно получить сведения о здоровье близких. Благодаря актуальным технологиям можно общаться с пациентами в удобных для них форматах, будь то видеозвонки или текстовые сообщения. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет использовать различные приложения, например, «Госуслуги» с возможностью записи к врачу. Это не только улучшает качество обслуживания, но и делает его более доступным и комфортным для всех участников процесса», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Востребованность современной связи в медицинском квартале подтверждают и обезличенные данные аналитиков оператора. Только в марте 2025 г. астраханцы потратили в зоне медицинских учреждений около 21 тыс. часов на голосовые звонки и прокачали объем данных, которого хватило бы на год непрерывной видеоконференции в Zoom или на онлайн-просмотр более 11 тыс. фильмов в высоком качестве.