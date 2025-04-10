«Одноклассники» запустили отдельное направление «Здоровье»

В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа жизни от врачей и специалистов и узнавать об актуальных событиях. Сервисы ориентированы на старшую аудиторию, для которой эти темы особенно актуальны.

Пользователям ОК стали доступны сервисы «Здоровье» и «Дневник питания». Мини-приложения позволяют развивать полезные привычки, отслеживать регулярный прием лекарств, контролировать симптомы заболеваний. При помощи «Дневника питания» можно контролировать приемы пищи, отслеживать калории и баланс белков, жиров и углеводов. Приложение по желанию пользователя напоминает о необходимости выпить воды и позволяет следить изменением веса.

Помимо сервисов для отслеживания показателей здоровья, в ОК появилась отдельная контентная вертикаль «Здоровье» и новый раздел «Мероприятия». Пользователи найдут анонсы событий, направленных на поддержание здорового образа жизни: лекции, вебинары, встречи и группы поддержки от медицинских организаций и просветительских проектов. В разделе «Здоровье» пользователи могут обмениваться информацией по вопросам самочувствия, обсуждать с экспертами, как вести здоровый образ жизни. Среди популярных тем, доступных для изучения и обсуждения в этой категории — правильное питание, здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине.

«Забота о здоровье – на текущий момент одно из наиболее востребованных направлений в ОК. Эта тема особенно интересна нашей аудитории старшего возраста – более половины общего времени, проводимого в соцсети, приходится на аудиторию старше 55 лет. Мы развиваем площадку, где пользователи могут делиться опытом, получать достоверную обратную связь и формировать полезные привычки, находя единомышленников и поддержку», –– сказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.