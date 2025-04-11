CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова

В ближайшие выходные сервис кикшеринга «МТС Юрент» начнет работу в столице Кузбасса: в течение сезона жителям и гостям города будут доступны около 1500 новых электросамокатов модели «Юрент 2.0». Оператор будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем, обучать пользователей ПДД, а также бесплатно страховать пешеходов от несчастного случая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Электросамокаты модели «Юрент 2.0» разработаны в Союзном государстве и собираются в России с учетом специфики российских дорог. Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают улучшенное сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокат также взаимодействует с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку.

image_2024-04-10_16_18_15.jpg

МТС
Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова

В Кемерове будут действовать зоны, где кататься на самокатах «МТС Юрент» запрещено – это, например, «Парк Чудес» и «Парк Ангелов», а также «медленные» зоны с ограничением скорости до 15 км/ч. В числе последних – Парк Жукова, «Сквер влюбленных», площадь Волкова, бульвар Строителей. Здесь устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться: все электросамокаты «МТС Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем.

Ранее, в конце марта 2025 г. «МТС Юрент» заработал в Новокузнецке. На самокатах сервиса нельзя заехать в сквер Маршала Жукова, на часть территории парка имени Юрия Гагарина и бульвара Героев. Также в городе действую десятки зон ограничения скорости до 15 км/ч в местах с большим пешеходным трафиком, и до 5 км/ч на пешеходных переходах, где по правилам нужно спешиваться.

Во всех городах присутствия «МТС Юрент» выявляет и блокирует несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью сервиса МТС ID (в 2024 г. было заблокировано более 10 тыс. таких аккаунтов по всей России). Нарушителей ПДД ждут высокие штрафы, прописанные в пользовательском соглашении сервиса. В частности, за езду в нетрезвом виде придется заплатить 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тыс. руб., за передачу самоката ребенку — 10 тыс. руб., за не спешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб.. В некоторых случаях к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Обучать пользователей правилам дорожного движения «МТС Юрент» будет в приложении с помощью тестирования на знание ПДД, состоящего из 10 вопросов. Сейчас его прохождение добровольно, однако сервис выборочно сделает его обязательным для новых клиентов. Еще один образовательный проект — «Школа безопасного вождения» — направлен на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер и совместных рейдов с правоохранительными органами. Кроме того, сообщить о нарушении в службу поддержки сервиса через чат-бот в Telegram сможет любой горожанин.

«МТС Юрент» также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует во время каждой поездки. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб..

Стоимость поминутной аренды «МТС Юрент» в Новокузнецке составляет 6,99 руб. за минуту плюс 30 руб. — за активацию самоката. Для подписчиков МТС Premium старт будет бесплатным. Арендовать электросамокат можно в приложении «МТС Юрент» для iOS или Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153