Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова

В ближайшие выходные сервис кикшеринга «МТС Юрент» начнет работу в столице Кузбасса: в течение сезона жителям и гостям города будут доступны около 1500 новых электросамокатов модели «Юрент 2.0». Оператор будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем, обучать пользователей ПДД, а также бесплатно страховать пешеходов от несчастного случая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Электросамокаты модели «Юрент 2.0» разработаны в Союзном государстве и собираются в России с учетом специфики российских дорог. Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают улучшенное сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокат также взаимодействует с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку.

В Кемерове будут действовать зоны, где кататься на самокатах «МТС Юрент» запрещено – это, например, «Парк Чудес» и «Парк Ангелов», а также «медленные» зоны с ограничением скорости до 15 км/ч. В числе последних – Парк Жукова, «Сквер влюбленных», площадь Волкова, бульвар Строителей. Здесь устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться: все электросамокаты «МТС Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем.

Ранее, в конце марта 2025 г. «МТС Юрент» заработал в Новокузнецке. На самокатах сервиса нельзя заехать в сквер Маршала Жукова, на часть территории парка имени Юрия Гагарина и бульвара Героев. Также в городе действую десятки зон ограничения скорости до 15 км/ч в местах с большим пешеходным трафиком, и до 5 км/ч на пешеходных переходах, где по правилам нужно спешиваться.

Во всех городах присутствия «МТС Юрент» выявляет и блокирует несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью сервиса МТС ID (в 2024 г. было заблокировано более 10 тыс. таких аккаунтов по всей России). Нарушителей ПДД ждут высокие штрафы, прописанные в пользовательском соглашении сервиса. В частности, за езду в нетрезвом виде придется заплатить 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тыс. руб., за передачу самоката ребенку — 10 тыс. руб., за не спешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб.. В некоторых случаях к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Обучать пользователей правилам дорожного движения «МТС Юрент» будет в приложении с помощью тестирования на знание ПДД, состоящего из 10 вопросов. Сейчас его прохождение добровольно, однако сервис выборочно сделает его обязательным для новых клиентов. Еще один образовательный проект — «Школа безопасного вождения» — направлен на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер и совместных рейдов с правоохранительными органами. Кроме того, сообщить о нарушении в службу поддержки сервиса через чат-бот в Telegram сможет любой горожанин.

«МТС Юрент» также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует во время каждой поездки. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб..

Стоимость поминутной аренды «МТС Юрент» в Новокузнецке составляет 6,99 руб. за минуту плюс 30 руб. — за активацию самоката. Для подписчиков МТС Premium старт будет бесплатным. Арендовать электросамокат можно в приложении «МТС Юрент» для iOS или Android.