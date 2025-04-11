Х5 Media запустил рекламный кабинет в формате Friends & Family

Х5 Media запустил собственный рекламный кабинет в формате Friends & Family для планирования digital instore-кампаний в торговых сетях Х5. Доступ к платформе точечно предоставлен партнерам — рекламным агентствам — для бета-тестирования функционала и сбора обратной связи от пользователей. Об этом CNews сообщили представители Х5 Media.

X5 Media работает над созданием собственной рекламной платформы. Одним из ее ключевых элементов является рекламный кабинет: теперь пользователи смогут самостоятельно настраивать digital instore-кампании, а также получать расчет ключевых показателей размещений, таких как OTS (Opportunity To See), охваты и частота контакта. Разместить рекламу можно более чем в 25,5 тыс. магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» — на внутреннем радио и 50 тыс. поверхностей на digital-экранах и кассах самообслуживания. Таким образом, кабинет Х5 Media позволит оптимизировать процесс планирования и запуска рекламных кампаний, делая его более автономным и бесшовным.

При создании кампании пользователь сейчас может выбрать рекламодателя, бренд, категорию, даты размещения, торговые сети и тип инвентаря, определить географию размещения, подобрав конкретные города или регионы. На этапе детальной настройки можно скорректировать параметры рекламных роликов, например, изменить их длину и частоту показов, а также определить количество магазинов в каждом городе. В будущем появится возможность загружать адресные списки торговых точек, в которых требуется размещение, и находить нужные магазины сетей X5 Group в определенной локации.

«Команда X5 Media строит комплексную платформу, которая станет основой для автоматизации управления всеми рекламными возможностями X5 Group. В ноябре прошлого года мы анонсировали запуск собственного рекламного кабинета — это один из важнейших этапов технологического развития бизнеса. В 2024 г. мы уже реализовали почти 3000 рекламных размещений в digital instore и ecom. Наша цель — объединить работу с офлайн- и онлайн-инвентарем в одном интерфейсе. Это позволит клиентам из разных сфер настраивать омниканальные рекламные кампании под индивидуальные потребности аудитории, опираясь на глубокую аналитику продаж и получая качественную статистику по эффективности», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Media.