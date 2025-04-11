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«МегаФон»: московская молодежь пристрастилась к огородам

Москвичи стали активнее интересоваться садоводством и огородничеством. С января по апрель 2025 г. они заходили на онлайн-ресурсы с рекомендациями для дачников на 15% чаще относительно аналогичного периода 2024 г. При этом особенно активно этой темой интересовались подростки 14-17 лет, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию оператора, аудитория москвичей младше 18 лет, интересующихся сайтами и приложениями для огородников и садоводов, прирастает впечатляющими темпами — за год она увеличилась более чем на треть (+34%). Далее идут пользователи 45-54 лет (+19%) и 35-44 лет (+13%).

Москвичей в возрасте 25-34 лет тематические онлайн-ресурсы привлекали на 9% чаще, аудиторию старше 65 – на 8%. При этом пользователи 18-24 лет несколько растеряли интерес к садоводству — за год их число снизилось на 21%.

Лайфхаки по рассаде и посевные лунные календари чаще всего используют московские дачники от 34 до 44 лет. К этой группе относится каждый третий пользователь подобных ресурсов. С незначительным отставанием идут москвичи 45-54 лет, они занимают практически треть аудитории (27%). На категории 25-34 лет и 65+ пришлось по 9%.

Сайтами и приложениями для дачников активно пользуются мужчины (51%). За год их стало больше на 34%, у женщин этот показатель оказался чуть меньше — 31%.

«Несмотря на снежный циклон, москвичи всех возрастов активно готовятся к выезду за город. В дачных массивах московского региона потребление мобильного трафика растет ежегодно, поэтому мы не прекращаем отслеживать нагрузку на сеть. Наши инженеры уже подготовили оборудование к теплому сезону, улучшив качество связи в нескольких десятках СНТ в 15 городских округах Подмосковья, включая Чехов, Истру, Ступино, Воскресенск и Домодедово», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

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