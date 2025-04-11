CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС устранила цифровые «белые пятна» в 114 малых населенных пунктах Смоленской области

МТС завершила масштабный проект по расширению мобильной сети в 114 малых населенных пунктах Смоленской области, в каждом из которых проживает от 100 по 500 человек. Благодаря развитию сети около 20 тыс. жителей деревень и сел региона впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету МТС. Об этом CNews cjjm,obkb представители МТС.

Работы по расширению мобильной связи и интернета в Смоленской области были проведены в рамках программы устранения цифрового неравенства. Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 25 районах области. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще более 20 тыс. жителей малых и отдаленных населенных пунктов Смоленской области. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут использовать государственные, социальные и образовательные онлайн-сервисы на высоких скоростях, а также получат доступ к развлекательным приложениям – онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам и книжным приложениям.

«Расширение покрытия связи в малых населенных пунктах – важный шаг к повышению качества жизни жителей Смоленской области. Благодаря работе нашей команды смоляне из отдаленных деревень и сел могут пользоваться стабильной мобильным интернетом и связью. Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС, а современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», – отметил директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153