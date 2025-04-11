CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries открывает новый сортировочный центр в Узбекистане

Wildberries продолжает укреплять свои позиции на рынке Центральной Азии и объявляет об открытии нового сортировочного центра в Узбекистане. Площадь объекта увеличилась в nhb раза, что позволило удвоить пропускную способность — центр способен обрабатывать до 100 тыс. заказов в сутки. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Увеличение площади и мощности сортировочного центра в Ташкенте — это наша инвестиция в будущее. Мы стремимся сделать процесс доставки еще более быстрым и удобным для наших клиентов», — отметил региональный руководитель сортировочных центров Wildberries в Узбекистане Артем Кузин.

Сортировочный центр позволит компании удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки и повысить уровень сервиса для клиентов в Узбекистане. Срок доставки заказов из нового сортировочного центра до пунктов выдачи в Ташкенте составит до 12 часов.

Новый объект заменил предыдущий, расположенный в Ташкентской области в Кибрайском районе, который больше не принимает поставки.

Наличие логистического объекта в Ташкенте является важным для компании. Это позволит сохранять быструю доставку, а также оптимизировать логистическую цепочку поставок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153