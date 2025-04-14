«Билайн» предлагает готовое решение для организации интернета в загородном доме

«Билайн» предлагает москвичам и жителям Подмосковья решение для организации интернета в загородном доме. Для загородных домов и коттеджей доступны два комплекта оборудования. Один из них включает 4G Wi-Fi-роутер и SIM-карту. Другой комплект представляет собой антенную систему, усиливающую сигнал, Wi-Fi-роутер и SIM-карту с тарифом «Интернет LIVE» и 100 ГБ в подарок. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Антенна была протестирована в различных условиях — и везде показала отличные результаты: видео грузятся быстро, соединение стабильное, а сигнал усиливается на расстоянии до 10 км от базовой станции. Установка комплекта занимает 3 минуты без антенны и 10 минут с ней, без необходимости дополнительных покупок.

Клиенты оператора могут воспользоваться акцией с тарифом «Интернет LIVE» на 60 или 100 ГБ. Пакет мобильного интернета будет удваиваться ежемесячно, без ограничения по времени, при своевременном пополнении счета. Таким образом, клиентам в рамках тарифа будет доступно 120 или 200 ГБ соответственно.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайн»: «С каждым годом мы наблюдаем рост числа москвичей, выбирающих Подмосковье для летнего отдыха. В среднем трафик увеличивается на 11%. Особенно стоит отметить, что люди в возрасте от 25 лет проявляют растущий интерес к работе и отдыху за городом, составляя 52% от общего числа пользователей, выезжающих в Подмосковье. Мы предлагаем решение, которое обеспечит надежный интернет на даче или в доме, позволяя нашим клиентам оставаться всегда на связи. Теперь не нужно тратить время на поиск антенн, сложные установки и настройки. Можно всего за несколько шагов создать стабильную Wi-Fi-сеть, способную поддерживать работу всех устройств — от ноутбуков до «умных» гаджетов. Все необходимое — от оборудования до доступа к высокоскоростному интернету — обеспечит Билайн».

Скорость мобильного интернета может отличаться, в зависимости от оборудования и иных причин.

Количество товаров ограничено. Предложение доступно для жителей Москвы и Московской области до 31 декабря 2025 г.