CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Коммуникационная платформа от VK Tech и Solar Dozor защитят конфиденциальные данные от утечек

В Оn-Premises версии коммуникационной платформы VK WorkSpace стала доступна интеграция с DLP-системой корпоративного класса Solar Dozor. Совместимость двух решений повышает защиту данных, минимизируя риски разглашения и передачи конфиденциальной информации в приложении VK Teams. Об этом CNews сообщили представители VK.

Solar Dozor держит под контролем все основные каналы передачи данных, такие как корпоративная электронная почта, съемные USB‑носители, иностранные и российские мессенджеры, cоцсети, веб‑почта и веб‑сервисы, а также локальные и облачные файловые хранилища, принтеры и буферы обмена. Кроме того, Solar Dozor работает и «в разрыв» трафика, что обеспечивает блокирование утечек в режиме реального времени.

В результате интеграции с приложением VK Teams, DLP-система анализирует весь трафик в корпоративном мессенджере: текстовые сообщения, документы и файлы в переписке пользователей. Это позволяет в режиме реального времени обнаруживать признаки конфиденциальных сведений в потоке коммуникаций и отслеживать нарушения политик обращения с данными.

Интеграция мессенджера с Solar Dozor дает возможность контролировать доступ к данным, устанавливать запрет на скачивание и просмотр информации. Если система обнаруживает угрозу, она запрещает отправку сообщения, блокирует доступ к файлам и оповещает об инциденте сотрудника службы безопасности.

«В VK Tech мы создаем максимально защищенные сервисы, которые соответствуют требованиям государственных регуляторов и политик информационной безопасности в крупных компаниях. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, ориентируясь на требования бизнеса и текущие реалии российского рынка. Новую интеграцию с DLP-системой Solar Dozor уже успешно опробовали в пилотном проекте с одним из крупных клиентов платформы — теперь эта функциональность доступна для клиентов в Оn-premises инсталляции», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

Согласно данным экспертов «Солара», мессенджеры остаются одним из самых популярных каналов утечек информации, их доля в общем объеме утечек достигает 35%. Поэтому бесконтрольное использование в организации мессенджеров, особенно «бесплатных», может представлять существенную угрозу для бизнеса.

«Использование DLP-системы для контроля мессенджеров снижает риск утечек конфиденциальной информации и позволяет избежать наложения штрафных санкций, в том числе потенциальных оборотных штрафов. В результате интеграции DLP-системы Solar Dozor и приложения VK Teams заказчики получают возможность централизованного контроля информационных потоков, передаваемых в этом мессенджере, таким образом обеспечивая высокий уровень информационной безопасности в своей организации», — сказал Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет

В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153