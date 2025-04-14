«МегаФон»: VK возглавил рейтинг приложений у пассажиров метро и МЦК

«ВКонтакте» стало лидером среди самых популярных приложений, которыми пользуются пассажиры Московского метрополитена и МЦК. В целом за I квартал 2025 г. объем трафика мобильного интернета вырос на 21% в метро и на 34% — на МЦК. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Первые три строчки в рейтинге сервисов заняли VK, TikTok и приложение «Т-Банка». В топ-5 также вошли «Кинопоиск» и W******p, тогда как Telegram расположился на шестом месте. Самым популярным браузером у пассажиров стал «Яндекс.Браузер», а любимыми музыкальными платформами — «Яндекс.Музыка», Spotify и Apple Music.

С начала 2025 г. мобильным интернетом чаще всего пользовались пассажиры самой длинной линии московского метро — Арбатско-Покровской. Чуть реже к Сети подключались на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях. В топ-5 также вошли Калужско-Рижская и Таганско-Краснопресненская линии.

В рейтинге станций метро по объему скачанных гигабайт лидируют «Парк Победы», «Площадь Революции» и «Третьяковская». На МЦК же в топ вошли «Кутузовская», «Шоссе Энтузиастов» и «Автозаводская». Пик потребления мобильного трафика ожидаемо приходятся на часы пик — с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00.

«Рост объемов трафика подтверждает важность развития подземной и наземной телеком-инфраструктуры города. Чтобы пассажиры метрополитена и МЦК оставались на связи и могли пользоваться высокоскоростным интернетом в любой точке пути, мы задействуем целый комплекс современных технологических решений и запускаем сеть одновременно со сдачей новых станций. Наша задача, чтобы качественная связь стала неотъемлемым элементом каждой поездки в столичном транспорте», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

«Мы предоставляем москвичам все возможности, чтобы они всегда оставались на связи в пути. Наши специалисты вместе с партнерами совершили большой технологический прорыв. Скорость мобильного интернета в метро с 2011 года выросла более чем в 40 раз. Чаще всего пассажиры пользуются социальными сетями или смотрят видео на различных цифровых платформах. Продолжаем повышать доступность сети по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Жители и гости Москвы уже успели оценить качество мобильной связи на восьми новых станциях московского метро. Так, инженеры «МегаФона» заранее подготовились к открытию станции «Потапово» Сокольнической линии и семи станций Троицкой линии. В вагонах, вестибюлях, на эскалаторах и платформах доступны основные диапазоны связи как 2G и 3G, так и LTE вместе с pre‑5G — технологии управления скоростью, перераспределяющей интернет‑трафик во время перегрузки сети. Все это позволяет абонентам «МегаФона» пользоваться интернетом на скорости до 400 Мбит/с.