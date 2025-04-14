«МегаФон»: забайкальские подростки увлеклись садоводством

Жители Забайкальского края стали больше интересоваться дачной тематикой. С начала 2025 г. число пользователей онлайн‑ресурсов с рекомендациями для садоводов и огородников выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. А интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях увеличился на 11%. При этом самое активное повышение интереса демонстрируют поздние зумеры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, женщины в регионе пользуются цифровыми сервисами для садоводов почти в три раза чаще мужчин. Как правило, жители Забайкалья начинают активно посещать свои участки в апреле и мае — во время подготовительных и посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика превышают среднегодовой показатель более чем в два раза.

Лидерами по росту активности на садоводческих ресурсах в Забайкалье стали абоненты в возрасте 14-17 лет, свидетельствует аналитика «МегаФона» за первые три месяца 2025 г. Количество юных посетителей на соответствующих порталах выросло на 37% по сравнению с 2024 г., а трафика они нагнали на 46% больше. Вместе с тем дачная тема вызывает у девочек-подростов небывалый интерес – объем загруженных данных вырос на 70%.

По традиции чаще всего советы по загородной жизни ищут в интернете забайкальцы от 45 до 54 лет – на них приходится по 28% пользователей. Следом идут абоненты 35-44 лет и 55-64 лет, их заинтересованность в теме увеличилась примерно на 20%.

Умудренные опытом пенсионеры занимают четвертое место в рейтинге: они стали на 17% чаще заходить на специализированные ресурсы, но чуть меньше проводить на них время. Стараются не отставать в огородной жизни и жители Забайкалья 25-34 лет – в этой возрастной категории трафик повысился на 27%.

Подростки, показывающие наибольший рост активности, еще не догнали своих родителей и старших родственников и составляют чуть больше 2% аудитории – все же тренд на выращивание растений и сбор домашнего урожая только набирает у молодежи обороты. Однако школьники поднялись с последнего места на одну позицию. Единственной категорией, которая показала снижение интереса, стали пользователи 18-24 лет – трафик упал почти на треть. Вероятно, в преддверии лета они выбирают готовиться не к поездкам на дачу, а к экзаменам и зачетам.

«Полезные рекомендации в интернете должны быть доступны не только дома в городе, но и во время огородных работ, поэтому мы активно развиваем сеть в дачных и садовых товариществах. Так, в прошлом году наши специалисты построили новые базовые станции в СНТ Озон, Кварц, Сосновый и Эдельвейс. Оборудование обеспечило 4G не только эти товарищества, но и соседние территории», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.