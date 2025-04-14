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«СберМобайл» запустил домашний интернет по всей России на базе «Ростелекома»

Домашний интернет «Ростелекома» теперь доступен клиентам «СберМобайла» в более 80 регионах страны. Абоненты мобильного виртуального оператора при онлайн-покупке SIM-карты смогут воспользоваться цифровыми сервисами на базе федеральной инфраструктуры «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

С пользователем, оставившем заявку на сайте «СберМобайла», в тот же день свяжется представитель оператора, уточнит адрес и проверит возможность подключения. Если оно возможно, заводится заявка на специальный тариф, в который входят 10 ГБ мобильного интернета, 300 минут на звонки и домашний интернет до 500 Мбит/с. Пакетное предложение позволяет клиенту экономить на цифровых сервисах до 50%.

На старте пилотного проекта услуги интернета от «Ростелекома» были доступны в пакетном предложении «СберМобайла» только в Москве. По мере масштабирования проект охватил жителей других городов разных федеральных округов.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла»:«СберМобайл в 2024 г. стал первым федеральным виртуальным оператором. И мы очень рады, что теперь в сотрудничестве с «Ростелекомом» можем предоставлять нашим клиентам по всей России не только мобильную связь, но и домашний интернет. Отдельное преимущество для клиента – что в режиме одного окна можно получить несколько разных услуг».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента Ростелекома: «География выгодного подключения к цифровым сервисам «Ростелекома» продолжает расширяться. Все большее количество жителей страны могут экономить на услугах связи за счет специального тарифа нашего партнера «СберМобайл». Накопленная экспертиза «Ростелекома» в развитии виртуальных услуг мобильной связи и домашнего интернета обеспечивает пользователям высокоскоростное соединение и бесперебойный доступ к Сети и к цифровому контенту повсеместно».

Пилотный проект реализуется в рамках сотрудничества, заключенного «СберМобайлом» и «Ростелекомом».

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