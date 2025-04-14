CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries обновляет систему рейтингов: нерелевантные отзывы больше не влияют на оценку товаров

На платформе Wildberries вводится улучшенная система формирования рейтинга товаров – в нем перестанут учитываться нерелевантные отзывы, а также первоначальные версии впоследствии дополненных пользователем отзывов. Система начнет работать с 15 апреля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Таким образом, если покупатель поставит товару оценку, сопроводив ее отзывом, содержащим только не относящийся к товару текст (к примеру, «долгая доставка» или «большая очередь в ПВЗ»), такая оценка не будет учитываться при формировании рейтинга. При этом сам отзыв останется виден для других покупателей.

Кроме того, была изменена система учета дополненных отзывов. Теперь, если покупатель оставил отзыв, а затем скорректировал его, изменив оценку, учитываться будет только финальная версия оценки и отзыва, а изначальный вариант в формирование рейтинга больше не включается.

Нововведения помогут сделать рейтинг товара более достоверным показателем его качества. Согласно исследованию Wildberries, в настоящий момент среди факторов принятия решения о покупке рейтинг товара занимает третье место, после отзывов и цены, – на него обращают внимание порядка половины респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет

В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153