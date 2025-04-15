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«Авито Услуги»: спрос на дизайн интерьеров вырос в 2,4 раза

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие услуги были самыми востребованными у россиян в I квартале 2025 г., а к каким — заметно вырос интерес. Среди лидеров оказались не только традиционные направления, но и новые тренды, отражающие изменяющиеся потребности на рынке услуг. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

К бьюти-специалистам обращаются чаще других

В I квартале 2025 г. россияне чаще всего обращались к бьюти-специалистам. Самая популярная услуга — маникюр и педикюр. На второй строчке по популярности — юридическое консультирование, особенно востребованное среди представителей бизнес-сообщества. В число самых востребованных направлений также вошли СПА-услуги, наращивание ресниц и уход за бровями, а также услуги парикмахеров. Интерес к бьюти-сфере продолжает расти, ведь ухоженный внешний вид становится не только элементом стиля, но и важной частью повседневного комфорта.

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Авито

Россияне заранее готовятся к летнему сезону

Помимо рейтинга услуг по абсолютным показателям спроса, аналитики «Авито Услуг» рассмотрели услуги, спрос на которые вырос наиболее заметно за последний год.

В I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. более чем в 5,2 раза (+421%) увеличился интерес россиян к благоустройству водоемов и фонтанов на приусадебных участках. Такой рост обусловлен аномально теплой зимой и ранним наступлением весны в большинстве регионов России.

Спрос на услуги дизайнеров интерьеров заметно вырос — интерес к оформлению жилых и коммерческих пространств увеличился в 2,4 раза (+141%). Это подтверждает стремление россиян к созданию продуманных, уютных и современных интерьеров, отвечающих индивидуальным потребностям.

С приближением лета россияне все активнее готовят загородные дома и участки к теплому сезону. Это отражается и на спросе: установка ограждений, навесов и рольставней стала востребованнее в 2,2 раза (+121%) по сравнению с прошлым годом. Для многих загородные поездки — это уже не просто отдых, а неотъемлемая часть образа жизни, и комфортное обустройство пространства выходит на первый план.

Выбор специалистов на платформе за год вырос на 66%

Согласно данным «Авито Услуг», в I квартале 2025 г. предложение от специалистов увеличилось на две трети (+66%) год к году.

Заметно выросло предложение на международные грузоперевозки — в 9,6 раза (+864%). Увеличение количества услуг в данной сфере обусловлено увеличением товарооборота и развитием международной торговли.

Количество объявлений от специалистов по профессиональной переподготовке на платформе за год увеличилось в восемь раз (+702%). Такая динамика связана с возрастающим интересом к освоению новых профессиональных навыков — как для карьерного роста, так и для смены сферы деятельности.

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