Больше половины россиян покупают бытовую технику онлайн

Эксперты «СберМаркетинга» выяснили, что 69% россиян покупают в онлайн-формате малую бытовую технику, например, чайники, пылесосы, утюги. И даже крупную бытовую технику, такую как холодильники, стиральные машины и т.п. 54% жителей России покупают тоже онлайн. При этом 30% покупателей крупной бытовой техники и 52% покупателей малой бытовой техники приобрели ее на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

59% опрошенных, из тех, кто знал, где собирается купить крупную бытовую технику, планировали приобрести ее в офлайн-магазинах, а 41% респондентов рассматривал вариант покупки онлайн. Но в результате сравнения цен часть россиян меняет свое мнение в пользу интернет-магазинов. 54% потребителей приобретают крупную технику онлайн, а 46% — офлайн. При этом 30%, из тех, кто покупает крупную бытовую технику онлайн, делают покупки через маркетплейсы. В случае с малой бытовой техникой процент покупки в онлайн-магазинах составляет 69%, из которых 52% приходятся на маркетплейсы. Предпочтение офлайн покупкам отдает 31% потребителей.

«Современный покупатель крупной бытовой техники ценит не только возможность увидеть и протестировать товар лично, но и удобство, скорость и доступность онлайн-покупок. Мы в «М.Видео-Эльдорадо» активно развиваем омниканальный подход, объединяя преимущества обоих форматов в единую экосистему: клиенты могут ознакомиться с техникой в магазинах, сравнить характеристики и цены онлайн, получить консультацию удобным способом и оформить покупку так, как им наиболее комфортно. Такой подход позволяет нам создавать уникальный потребительский опыт, который соответствует самым высоким ожиданиям покупателей и формирует новые стандарты сервиса на российском рынке», — руководитель категории «крупная бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин.

При выборе холодильника, стиральной машины и другой крупногабаритной техники для россиян, в первую очередь, важно посмотреть на товар вживую, но при этом многие покупатели после посещения офлайн-магазина, предпочитает заказывать технику онлайн. Затем уже россияне рассматривают магазины с хорошими ценами и скидками. Положительный опыт покупок в магазине занимает третье место по важности при выборе крупной техники, а четвертым критерием является широкий выбор моделей. Возможность консультации делает место покупки также более привлекательным и стоит на пятом месте приоритетов.

Однако при покупке чайника, микроволновки или другой мелкой бытовой техники возможность посмотреть товар вживую не играет такой большой роли и стоит на четвертом месте приоритетов. А наименее значима при выборе возможность получить консультацию продавца. Самым важным критерием при выборе места покупки является широкий выбор моделей. На втором месте по значимости — положительный опыт покупок, а на третьем — хорошие цены и скидки.

62% жителей России достаточно одной недели для выбора крупной бытовой техники. При этом 14% принимают решение менее чем за один день. Для покупки малой бытовой техники более чем 80% опрошенных хватает одной недели. Для 22% на принятие решения хватит и одного дня, а вот для 6% нужен целый месяц.

«Путь клиента существенно различается в зависимости от категории бытовой техники. Крупную технику покупают реже, а цена ошибки выше, в сравнении с мелкой техникой, поэтому в этой категории более востребован оффлайн канал, в котором есть возможность изучить товар вживую. В случае же покупки мелкой бытовой техники покупатель более уверен в самостоятельном выборе и ценит широту предлагаемых альтернатив, а выбрав определенную модель, стремится приобрести товар по наиболее оптимальной цене. В результате маркетплейсы занимают лидирующее место и как источник информации в процессе выбора модели, и как место совершения покупки во всех рассматриваемых сценариях для МБТ», — Владимир Морковин, руководитель отдела стратегического планирования агентского направления «СберМаркетинга».

Об исследовании

В исследовании речь идет о покупке россиянами крупной и малой бытовой техники. К крупной относятся: холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и т.п. К малой бытовой технике относятся: пылесосы, электрические чайники, утюги, микроволновки и т. п. В опросе приняло участие 400 респондентов в возрасте 18-60 лет со всей России, которые совершали покупки за последние шесть месяцев.