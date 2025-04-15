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«Ситидрайв» запускает долгосрочную аренду автомобилей в четырех городах

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» объявил о запуске услуги аренды «Надолго» в Туле, Ярославле, Рязани и Твери. Услуга стала доступна с 15 апреля 2025 г. Решение было принято после фиксации высокого спроса на подписку и успешных тестов в этих регионах. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Пользователям предлагается аренда автомобилей без фирменной оклейки на срок от одного месяца до трех лет и дольше. Всего будет представлено около 40 моделей различных классов, включая эконом, комфорт и премиум, а также электромобили. Также у пользователей будет возможность выкупить автомобиль после аренды «Надолго». Подписка с опцией выкупа автомобиля не требует дополнительных затрат и первоначального взноса.

Бронирование возможно через официальный сайт «Ситидрайва», мобильное приложение или единый номер телефона. Также пользователи смогут заранее выбрать конкретную модель, а компания обеспечит доставку автомобиля по указанному адресу в течение двух дней. Тариф на аренду складывается из фиксированной суммы и оплаты за пробег. Техническое обслуживание, налог, страхование ОСАГО, ремонт авто и замена шин включены в стоимость аренды и обеспечиваются «Ситидрайвом».

При аренде клиенты получают заправленное и чистое транспортное средство, оснащенное запасным колесом, необходимым инструментом и омывающей жидкостью. По запросу могут быть предоставлены детское кресло и транспондер для платных дорог. Арендатор несет расходы только по оплате заправки, мойки и парковки. В аренду «Надолго» можно допустить до пяти водителей для передачи руля.

«Запуск услуги аренды “Надолго” стал важным этапом развития нашего сервиса. Мы видим высокий спрос на подобные решения среди жителей регионов, и уверены, что наша новая услуга поможет удовлетворить потребности клиентов, предоставив им больше свободы выбора и удобства», – отметил Никита Фроликов, директор направления аренды «Надолго».

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