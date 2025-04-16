Аналитика Bronevik.com: за год количество спонтанных путешествий выросло на 17%

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала, как россияне планировали поездки по стране последние 12 месяцев. Исследование показало, что за год было совершено на 17% больше спонтанных путешествий. При этом бронирования, сделанные непосредственно в день заезда, оказались самыми выгодными для туристов. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Несмотря на рост в абсолютном выражении, доля спонтанных бронирований (сделанных за один день или в день заселения) от всех заказов по России снизилась и составила 31% против 37% годом ранее. 18% путешественников бронировали отели день в день, 13% туристов определялись с выбором жилья за день до заселения.

Спонтанные путешествия оказались выгоднее, чем запланированные заранее – средний чек таких заказов составил 4300 руб. за ночь, в то время как средний ценник всех бронирований за тот же период – 5000 руб. за ночь. Больше всего удалось сэкономить туристам, выбравшим отели в день заезда – они заплатили в среднем 4100 руб. за ночь. Средний чек бронирований, совершенных за день до заселения, несколько выше – 4500 руб. за ночь.

«Многие россияне планируют свои поездки заранее, чтобы выбрать качественное туристическое жилье по выгодным ценам раннего бронирования. Однако и число людей, бронирующих отели буквально в последний момент, растет. Некоторые ждут скидок, другие просто решают отправиться в поездку, собирают чемодан и открывают отельный агрегатор. Особенно это характерно для соседского туризма и поездок выходного дня. Отельерам стоит обратить особое внимание на этот сегмент гостей и привлекать их специальными тарифами со скидками за last minute бронирование, чтобы обеспечить стабильную загрузку своих объектов и избежать простоя номеров», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.