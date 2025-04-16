Корпоративным пользователям «Яндекс 360» станут доступны конспекты видеовстреч

Интернет, 16 апреля 2025. «Яндекс 360» обновил «Телемост» для бизнеса. Теперь корпоративные клиенты сервиса могут не тратить время на составление «минуток» — сводок того, о чем договорились на видеовстрече. Эту задачу возьмет на себя «Телемост» — он расшифрует все сказанное и составит конспект. Расшифровку выполняет технология распознавания речи, а за суммаризацию, то есть тезисный пересказ, отвечает нейросеть YandexGPT. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По подсчетам «Яндекс 360», на подведение письменных итогов одной встречи уходит в среднем 10 минут. Следовательно, людям с плотным расписанием встреч, например менеджерам проектов, новая функция за день может высвободить час времени и даже больше.

«Автоматические конспекты не только экономят время, но и делают встречи более продуктивными. В ходе внутреннего тестирования мы заметили, что участники встреч четче формулируют мысли, когда понимают, что ведется конспект. Чтобы пересказ встречи был максимально полезным, мы дополнительно обучали YandexGPT делать выжимки из разговоров, используя обезличенные данные. Качество конспекта мы оценивали по четырем параметрам: полнота, достоверность, краткость и ясность», — сказал руководитель ИИ-направления «Яндекс 360» Антон Проценко.

Для включения функции достаточно начать встречу и нажать кнопку с двумя звездочками — тогда все участники увидят, что это разговор под запись. Когда встреча завершится, «Телемост» подготовит расшифровку и конспект. В расшифровке есть временные метки, или тайм-коды, — можно отследить, кто, что и когда сказал. Конспект — это краткий пересказ беседы с ключевыми выводами по каждой теме. Расшифровка и конспект придут на почту организатору либо всем участникам встречи — в зависимости от настроек.

Функция конспектирования и расшифровки доступна корпоративным клиентам «Телемоста» в рамках новых тарифов «Яндекс 360». Для малого и среднего бизнеса они начали действовать 15 апреля 2025 г., а крупные организации смогут перейти на них с 26 мая 2025 г.

Сервис видеовстреч «Телемост» был запущен в 2020 г. С 2024 г. он использует собственную технологическую платформу «Яндекса». Это позволило улучшить качество видеосвязи и расширить возможности «Телемоста» — например, теперь в нем можно организовывать встречи на 1000 участников и демонстрировать экран в 4K. По итогам 2024 г. «Телемост» стал самым быстрорастущим сервисом «Яндекс 360» — его аудитория увеличилась на 82%. Сейчас у него 2,4 млн пользователей.