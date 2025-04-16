CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал в Дагестане

МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района. Расширение сети позволило обеспечить ковровое, или непрерывное, покрытие LTE на территории населенного пункта.

Теперь скоростной мобильный интернет работает на территории всего населенного пункта, а также в популярных туристических местах. Например, возле недавно реконструированной территории отдыха «Родники Пуд баллах», возле столетнего дерева ореха. Еще село привлекает гостей производством лимонада и традициям ковроткачества.

Улучшенная сеть поможет местным жителям с доступом к различным онлайн-сервисам – госуслугам, банкам, развлекательным платформам и мессенджерам. А гости района смогут уточнят детали по путешествию и делиться своими впечатлениями от посещения села Орта-Стал онлайн.

«В ближайших планах по развитию сети у нас еще несколько запусков оборудования для мобильного интернета в соседних селах – Ашага-Стал и Казмаляр, что позволит еще больше расширить покрытие. Кроме этого, есть планы по обновлению сети еще в нескольких десятках населенных пунктов Южного Дагестана», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны. Опрос

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153