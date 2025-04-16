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«Ситидрайв» выводит 1000 новых авто в парки Москвы и Санкт-Петербурга

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» объявил о пополнении своего автопарка в Москве и Санкт-Петербурге — 1000 новых автомобилей стали доступны для жителей обоих мегаполисов. Новинки представлены как уже известными, так и новыми для российского каршеринга моделями. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Среди новинок автопарка «Ситидрайва» — модели комфорт-класса Belgee X50 Active и GAC GS3, впервые доступные в сервисе. GAC GS3 в комплектации GB отличается стильным дизайном и динамичным двигателем, что делает его универсальным выбором для городских и загородных поездок. Belgee X50 Active, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень пассивной безопасности и оснащен современными опциями, повышающими комфорт и безопасность вождения.

Для аренды «Надолго» в Москве и Санкт-Петербурге доступны также новинки и уже привычные модели: Belgee X50 Active, GAC GS3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max 4WD, Omoda C5, Omoda S5, Haval Jolion 2WD 2024, Haval Jolion 2WD 2025, Tank 300.

«Наша главная цель – предоставить надежные услуги и максимально широкий выбор. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты имели возможность тестировать самые разные модели, соответствующие высоким стандартам качества, и принимать взвешенное решение перед оформлением долгосрочной аренды», – отметил Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

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