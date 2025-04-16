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«VK Доска» обновилась и увеличила производительность

«VK Доска» улучшила функционал для работы с виртуальным рабочим пространством. Пользователи могут воспользоваться обновленным редактором таблиц и фигур, новыми шаблонами, а также расширенными настройками приватности. Производительность сервиса выросла в три раза благодаря увеличению быстродействия доски для сценариев с большим количеством объектов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Редактор для работы с таблицами теперь позволяет заливать ячейки цветом, добавлять и форматировать текст и перемещать столбцы и строки.

Расширенные настройки приватности и возможность делиться правами только на просмотр помогут избежать нежелательных правок и сохранить целостность проектов. Пользователям стал доступен новый режим просмотра в формате презентаций для демонстрации идей.

Обновление коснулось работы с графическими элементами в виде стрелок: пользователи могут изменять их изгиб и прикреплять к ним текст.

В сервисе можно использовать обновленный список шаблонов для работы с идеями и проектами, включая: SWOT-анализ, Canvas бизнес-модели, приоритизация задач, построение структуры организации, таймлайн, Agile Roadmap, диаграмма Ганта, CJM и традиционные крестики-нолики.

«Мы стремимся сделать VK Доску незаменимым инструментом для совместной работы и личного использования. Улучшения позволяют эффективно и продуктивно совместно работать в виртуальном пространстве», — сказал Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления «VK Доска».

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