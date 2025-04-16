CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry

«Яндекс» объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Там, где Доставка уже работает, увеличится количество ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса». После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки: сервисам, технологиям и инфраструктуре.

Клиенты Boxberry смогут отправлять свои товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи заказов по всей России. Им также станут доступны услуги сортировочных центров «Яндекса» — сейчас их у компании больше 60. Например, интернет-магазин из Хабаровска сможет в пару кликов отгрузить партию своих товаров в сортировочный центр в Москве, а оттуда отправить их покупателям в разные города России — в пункты выдачи или для доставки курьером.

Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой — когда заказ приезжает к получателю в течение дня — и доставкой в пределах города. Технологии «Яндекса» помогут рассчитать оптимальный срок и стоимость доставки, исходя из баланса спроса и предложения.

Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 г. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему

«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны. Опрос

В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153