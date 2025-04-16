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«Яндекс» запустил карты нового поколения для водителей в Стамбуле

«Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для водителей в Турции. В Стамбуле теперь доступно более 2250 километров дорог с разметкой по полосам, пешеходными переходами, островками безопасности и другими деталями, которые помогут водителям ориентироваться даже на сложных перекрестках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Детальная разметка появилась на основных улицах в центральной части Стамбула: от района Башакшехира и Кючюкчекмедже на северо-западе (европейская сторона) до Султанбейли и Картала на юго-востоке (азиатская сторона). Также детально размечены дороги к двум основным аэропортам: Стамбул (IST) и Сабиха Гекчен (SAW).

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Яндекс Карты
«Яндекс» запустил карты нового поколения для водителей в Стамбуле

Обновление доступно в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в CarPlay и Android Auto. Чтобы увидеть новую карту, достаточно построить маршрут на машине и нажать на кнопку «Поехать».

Карта с подробной разметкой стамбульских дорог создана с помощью репроецирования панорам. Это инструмент, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы. Он позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс детализации карты.

В России высокодетализированные «Карты» для водителей доступны уже в 35 городах. Это не только все города-миллионники страны, но и менее крупные региональные и туристические центры, например, Калининград, Владивосток, Сочи.

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