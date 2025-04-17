CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

2ГИС «оживил» общественный транспорт: реалистичные модели автобусов ездят прямо на картах

2ГИС «оживил» общественный транспорт — теперь на карте можно увидеть реалистичные 3D-модели автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси, которые движутся по маршрутам в режиме реального времени. Ранее транспорт обозначался на карте иконками, а теперь реалистичные модели перемещаются по карте — там же, где в городе едет автобус. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«Мы продолжаем развивать карты в сторону максимальной реалистичности, — сказал Андрей Кочанов, руководитель отдела развития карты в 2ГИС. — Сначала появились объемные здания, достопримечательности, парки и дороги с разметкой. Теперь улицы оживают за счет движущегося транспорта. Это не просто визуальный эффект, а результат сложной технологической работы, объединяющей данные, анимацию и точную геолокацию. В мире подобные решения единичны и носят, скорее, экспериментальный характер. В России 2ГИС первым запустил городской транспорт в реалистичном виде на картах — и, пожалуй, первым среди крупных картографических сервисов в мире, работающих на многомиллионную аудиторию. Функция помогает пользователям быстрее ориентироваться в городе и точнее понимать, где находится нужный вам автобус».

gis1.jpg

2ГИС
2ГИС «оживил» общественный транспорт: реалистичные модели автобусов ездят прямо на картах

Чтобы увидеть 3D-модели транспорта, нужно включить слой «Транспорт» и реалистичные эффекты, а затем приблизить карту. Модели движутся по маршрутам в реальном времени, а цвет помогает отличить их тип: синим обозначены автобусы, красным — трамваи, желтым — троллейбусы, сиреневым — маршрутные такси. В Москве реалистичными стали и речные трамвайчики.

Реалистичные модели упрощают восприятие и навигацию. Пользователю легче понять, где именно сейчас находится нужный автобус или трамвай, и в каком направлении он движется. Это особенно удобно, если важно точно рассчитать время выхода или выбрать наиболее оптимальный маршрут. 3D-модели транспорта дополняют общую реалистичную картину, которую 2ГИС создает на карте, и помогают точнее ориентироваться в городе.

Функция доступна во всех городах, где есть реалистичные дороги и отображение транспорта в реальном времени — в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии на сайте 2gis.ru. Нужно лишь включить реалистичные эффекты в настройках и слой «Транспорт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153