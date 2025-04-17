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«МегаФон»: кировчане массово присматривают глэмпинги на майские праздники

У кировчан вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала весны 2025 г. увеличился сразу в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Повышенный спрос обусловлен выходными днями в марте и мае. Многие кировчане присматривают глэмпинги, чтобы провести праздники на природе.Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обезличенного массива трафика на тематические сайты.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле, оказалось 86% кировчан. Еще 14% трафика сгенерировали жители из 47 регионов страны. Наибольший интерес к кировских глэмпингам проявляют жители Нижегородской, Костромской, Вологодской, Тюменской областей, Москвы и Пермского края.

Природа Вятки привлекает не только представителей соседних субъектов страны, но и отдаленных территорий – Сибири и Дальнего Востока. Сайты кировских глэмпингов изучают в Кузбассе, Новосибирской и Иркутской областях, а также в Приморском крае и Амурской области.

Предпочтения кировчан и туристов из других регионов различаются. Первые чаще выбирают локации вблизи областной столицы. Приезжих больше интересуют глэмпинги в более уединенных местах и недалеко от природных достопримечательностей, например, около Сокольей горы – на такие локации приходится около 70% трафика жителей других регионов.

Наибольшей популярностью в течение года подобный отдых пользуется в июле – именно в этом месяце зафиксирован наибольший трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения в два раза. Второй пик активности приходится на ноябрь-декабрь, когда кировчане подбирают локации для проведения новогодних праздников.

«Современный комфортный отдых на свежем воздухе предполагает наличие не только удобных бытовых условий, но и качественную связь и мобильный интернет. Например, в районе Сокольей горы интернет-трафик с начала года вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Поэтому мы активно расширяем зону покрытия сети по всему региону и увеличиваем скорость мобильного интернета как с помощью рефарминга, так и за счет установки нового телеком-оборудования», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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