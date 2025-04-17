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Ozon запустит личный кабинет разработчика в магазине приложений для продавцов

Каждый шестой продавец подключил хотя бы одно приложение из магазина. Новый инструмент позволит разработчикам напрямую размещать решения, которые помогут продавцам автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

С 17 апреля 2025 г. разработчики смогут подать заявку на размещение собственного решения в магазине приложений для продавцов Ozon через личный кабинет разработчика — новый интерфейс, в котором собраны все инструменты для подключения, настройки, тестирования и публикации приложений для продавцов Ozon. Новый формат упростит работу с платформой и позволит разработчикам выйти на целевую аудиторию.

Попасть в магазин могут приложения, которые помогают продавцам решать повседневные задачи — от автоматизации процессов до управления заказами, генерации текстов и других полезных функций, упрощающих рутинную работу. Разработчики могут представить свои решения более чем 600 тыс. продавцов без дополнительных затрат на рекламу и продвижение, при этом монетизация приложений и управление ими осуществляется в одном интерфейсе.

Продавцы, в свою очередь, получают готовые инструменты прямо в личном кабинете. Все решения проходят проверку, безопасны и легко внедряются без лишних технических сложностей.

«У нас уже есть успешные примеры интеграций: каждый шестой продавец пользуется хотя бы одним приложением из магазина. Личный кабинет автоматизирует размещение сервисов, – для разработчиков это хорошая возможность предложить свои решения продавцам Ozon», – сказал технический директор Ozon Антон Степаненко.

Чтобы подать заявку на размещение, нужно войти или зарегистрироваться на Ozon for developers, перейти в раздел «Управление приложениями» и пройти три этапа регистрации: указать общую информацию о продукте, выбрать подходящий способ интеграции и приложить документы. После этого заявка получит статус «на рассмотрении», — первичная модерация занимает 7–10 рабочих дней. После успешной проверки и одобрения заявки, в приложение можно добавить медиа-контент (например, логотип) и выбрать систему тарифов.

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