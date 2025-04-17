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Продавцы на Wildberries получат возможность софинансировать рассрочку для покупателей

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) внедрит новый инструмент для продавцов на Wildberries — возможность софинансирования рассрочки. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Софинансирование рассрочки позволит продавцам по своему желанию предложить покупателям оплату товаров частями без переплат. В отличие от существующих инструментов, которые предполагают дополнительные издержки для покупателей, новый механизм делает рассрочку полностью бесплатной для пользователя.

Софинансирование рассрочки позволит партнерам платформы повысить доступность своих товаров для покупателей, сделать свои товары заметнее и повысить продажи.

Функция софинансирования рассрочки в настоящее время доступна продавцам в тестовом режиме. Они уже могут добавлять товары и настраивать параметры скидок. Для покупателей услуга станет доступна до конца апреля 2025 г.

Чтобы воспользоваться инструментом, покупателю необходимо добавить товар в корзину и выбрать рассрочку от продавца среди способов оплаты.

Продавец самостоятельно выбирает, на какие товары он хочет установить рассрочку, и задает размер скидки, которая будет применяться исключительно при выборе данного способа оплаты. Эта скидка компенсирует затраты финансового партнера, предоставляющего рассрочку, благодаря чему покупатель оплачивает товар по базовой стоимости, не сталкиваясь с дополнительными расходами. В свою очередь, продавец получает сумму за товар сразу, как при обычной продаже. Дальнейшее взаимодействие с покупателем по погашению рассрочки берет на себя финансовый партнер.

Инструмент позволяет давать рассрочку оплаты сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Выбранный срок влияет на размер скидки., максимальная скидка, которая потребуется для того, чтобы предоставить рассрочку на 12 месяцев, составляет 9%.

Софинансирование рассрочки — опция, подключение которой является полностью добровольным. При этом ее использование не влияет на ранжирование товаров в поисковой выдаче маркетплейса. Решение подключить данный инструмент может быть особенно актуально для продавцов, реализующих товары средней и высокой стоимости — такие как бытовая техника, электроника, мебель, одежда и пр., — поскольку делает их более доступными широкой аудитории покупателей.

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