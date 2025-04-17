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Возможности «Центра ВЭД 360» банка «Санкт-Петербург» теперь доступны онлайн

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет онлайн-формат «Центра ВЭД 360». Он реализован в виде витрины ВЭД 360 в обновленном интернет-банке для юридических лиц i2B от БСПБ. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

В витрине ВЭД 360 отражаются консалтинговые услуги, предоставляемые «Центром ВЭД 360». Здесь можно ознакомиться с актуальными предложениями для бизнеса, посмотреть реальные кейсы, которые были успешно реализованы, а также оставить заявку на консультацию с экспертом «Центра ВЭД 360».

«Центр ВЭД 360» – бизнес-площадка для поддержки импортеров и экспортеров. Предоставляет услуги по поиску зарубежных партнеров – продавцов и покупателей, в том числе проверку иностранных контрагентов; помогает в составлении и проведении экспертизы контракта; проконсультирует по вопросам патентного права. Через партнеров ВЭД 360 можно привезти или отправить товар, оформить документы, сформировать бухгалтерскую отчетность, отчитаться по налогам, растаможить и сертифицировать продукцию. Кроме того, клиентам ВЭД 360 доступны профессиональные сопутствующие услуги: маркетинг, продвижение, финансовый аудит бизнеса, due-diligence, таможенный брокер и др.

«Наша задача – перенести поддержку участников ВЭД в онлайн-сферу. Цифровой ВЭД – это не просто модное направление последних лет. Это оперативные решения, предсказуемость действий в процессе операций, круглосуточная поддержка, комфорт и безопасность, а также это доступ к информации и ресурсам в любое время и в любом месте. Мы рады, что возможности Центра ВЭД 360 теперь доступны в интернет-банке БСПБ», – отметила директор департамента ВЭД банка «Санкт-Петербург» Елена Ульянова.

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