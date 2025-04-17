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Wildberries и Russ введет в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров складских площадей до конца 2025 года

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) планирует открыть 18 логистических объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В 1 квартале 2025 г. компания уже ввела в эксплуатацию складские комплексы в Волгограде и Самаре, а также запустила вторую очередь логоцентра во Владимире. Кроме того, полностью завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и в Сарапуле (Удмуртская Республика). Общая площадь этих логистических комплексов составила 370 тыс. кв. м, а вместимость при полной загрузке превысит 200 млн единиц товаров в год.

Кроме того, Wildberries и Russ продолжает работы по строительству новых объектов и расширению текущих складов в штатном режиме в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге (Кемеровская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Белоруссии и Казахстане.

Компания также в ближайшее время планирует строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иванове, а также в Московском регионе. Площадь этих объектов составит от 100 тыс. до 270 тыс. кв. м.

С вводом в эксплуатацию новых площадей появятся более эффективные логистические маршруты, что позволит еще быстрее доставлять товары покупателям. Кроме того, открытие новых объектов будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе – продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять высокую скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров и предоставлять локальным производителям доступ к сети дистрибуции товаров по России и странам присутствия платформы.

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