CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Wildberries & Russ построит в России промышленные парки

ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) запустит собственные креативно-производственные кластеры для российских производителей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким отметила, что строительство первого такого промышленного парка начнется уже в 2025 г. Старт пилотного проекта стал ответом на запрос малого и среднего бизнеса, которому зачастую не хватает производственных мощностей, качественного оборудования и рабочей силы.

Согласно планам компании, креативно-производственные кластеры появятся рядом с логистическими комплексами Wildberries, а для резидентов будут предоставляться специальные условия и проводиться обучение для предпринимателей и персонала. В промышленных парках будут размещены самые востребованные сервисы: собственный фулфиллмент, студии создания контента, услуги дизайнеров и другое, отметила Татьяна Ким.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153