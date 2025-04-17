Wildberries & Russ построит в России промышленные парки

ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) запустит собственные креативно-производственные кластеры для российских производителей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким отметила, что строительство первого такого промышленного парка начнется уже в 2025 г. Старт пилотного проекта стал ответом на запрос малого и среднего бизнеса, которому зачастую не хватает производственных мощностей, качественного оборудования и рабочей силы.

Согласно планам компании, креативно-производственные кластеры появятся рядом с логистическими комплексами Wildberries, а для резидентов будут предоставляться специальные условия и проводиться обучение для предпринимателей и персонала. В промышленных парках будут размещены самые востребованные сервисы: собственный фулфиллмент, студии создания контента, услуги дизайнеров и другое, отметила Татьяна Ким.