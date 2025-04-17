Wildberries запустила монетизацию для блогеров в Wibes

Партнерская программа для продвижения товаров в бета-версии контентплейса Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и блогерам, зарегистрированным в приложении. Программа работает по модели CPO — комиссия взимается с селлеров только за успешные продажи. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Это важная новость для блогеров и креаторов, так как они получают возможность легально получать заработок на официальной площадке. С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент», — отметила глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким.

Сервис уже доступен продавцам Wildberries в личном кабинете. Там они могут выбрать карточки товаров, которые хотят продвигать в Wibes.

Блогеры, работающие как самозанятые и присоединившиеся к партнерской программе Wibes, увидят доступные для продвижения карточки в личных кабинетах — в витрине предложений. Инфлюенсеры могут приобрести любой понравившийся товар, снять обзор на него и выложить короткое видео. К обзору автоматически прикрепляется товар с возможностью добавить его в корзину. В ролики, созданные через партнерскую программу, автоматически интегрируется пометка о рекламе.

Продажа считается успешной, если покупатель выкупил товар и не стал возвращать в течение 14 дней. Продавцы будут платить комиссию в размере 10% от суммы товара, оплаченной покупателем. Блогеры будут получать выплаты в размере 5% от суммы проданного товара.

Бета-версия приложения для социальной коммерции WIbes была запущена компанией РВБ в марте 2024 г. Приложение позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. За первый месяц тестирования Wibes число уникальных пользователей достигло 3,7 млн человек.