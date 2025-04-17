«Яндекс Путешествия» представили обновления, которые позволят гостиницам стать в разы заметнее на сервисе

«Яндекс Путешествия» провели конференцию «Все включено», где объявили о запуске новых инструментов привлечения гостей. Такими инструментами стали программа «Премиум Pro» и «Супербуст». Они помогут гостиницам в разы увеличить видимость на сервисе и привлечь больше гостей. Например, «Премиум Pro» способен повысить просмотры карточки отеля на 88%, а количество бронирований — более чем на 70% (по данным внутреннего исследования «Яндекс Путешествий» — пилотного тестирования программы «Премиум Pro»). Новые инструменты будут доступны гостиницам с хорошим соотношением цены и качества и достойным уровнем сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Премиум Pro» представляет собой расширенную версию программы «Премиум», запущенной в августе 2024 г. В рамках «Премиум Pro» гостиницы смогут получить более выгодное размещение в поисковой выдаче, специальный бейдж «Рекомендуем», выделение на карте сервиса и приоритетное маркетинговое продвижение среди 28 млн пользователей «Яндекс Путешествий» ежемесячно. По сравнению с базовой версией «Премиум», «Премиум Pro» может обеспечить отелям в среднем на 50% больше просмотров и на 35% больше бронирований (по данным внутреннего исследования «Яндекс Путешествий» — пилотного тестирования программы «Премиум Pro»).

«Супербуст» дает возможность гостиницам улучшить позиции в поисковой выдаче сервиса. Отельеры смогут самостоятельно настраивать интенсивность и длительность действия инструмента. Особенно полезной данная возможность будет в периоды, когда требуется быстрое увеличение загрузки отеля. «Супербуст» можно использовать как отдельно, так и в сочетании с «Премиум Pro» для достижения максимального эффекта.

Для подключения «Премиум Pro» и «Супербуст»а отели должны соответствовать ряду критериев — среди них высокий рейтинг по оценкам пользователей сервиса (не ниже 4 баллов из 5), высокая доля успешных заказов, а также привлекательные условия бронирования для гостей. За использование программ предусмотрена дополнительная комиссия от стоимости оплаченных бронирований.

Подключить новые инструменты продвижение можно будет в личном кабинете «Экстранете» «Яндекс Путешествий». «Премиум Pro» станет доступен отельерам в конце апреля 2025 г., «Супербуст» — в мае 2025 г.