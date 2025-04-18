CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

F6: мошенники используют пасхальную тематику для обмана пользователей Telegram

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила Telegram-боты, которые используют пасхальную тематику для фишинга, угона аккаунтов и рекламы инвестскама. Такие боты предлагают получить подарок или приз при условии подписки на определенные Telegram-каналы. Злоумышленники действуют от имени Telegram, Roblox и популярных маркетплейсов, к этим ботам уже обратились более 120 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители F6.

В преддверии главного православного праздника аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали новый сценарий злоумышленников, в котором используется один из символов Пасхи. Специалисты обнаружили в Telegram не менее 11 ботов, которые прикрываются праздничной тематикой для обмана пользователей. Типичное название таких ботов – «Пасхальные яйца», в их аккаунтах также используются слова, созвучные со словом «Пасха».

Мошеннические боты предлагают получить праздничный подарок, приз или Premium-подписку от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. Под этим предлогом пользователя просят указать свой возраст и подождать 48 часов, пока на связь выйдет «менеджер», который сообщит подробности, или «пасхальное яйцо» появится в игровом аккаунте. В качестве обязательного условия получения подарка указана подписка на определенные Telegram-каналы «спонсоров».

Боты-обманщики преследуют разные цели. Почти во всех случаях пользователей просят подписаться на Telegram-каналы, которые используются для рекламы инвестиционного мошенничества. Один из ботов предназначен для угона аккаунтов: он просит поделиться своим контактом, а затем кодом авторизации.

Аналитики F6 отмечают: все боты, которые используют пасхальную тематику для обмана, созданы недавно, к ним обратились уже более 120 тыс. пользователей Telegram. Предпасхальная атака направлена не только на взрослых, но и на детей: на это указывает предложение отдельных ботов получить подарок в популярной игре Roblox.

Специалисты департамента Digital Risk Protection F6 выяснили: для рекламы ботов «Пасхальные яйца» злоумышленники используют рилсы в I*******m и видео в TikTok. Ссылки в аккаунтах, распространяющих эти видео, ведут в Telegram-каналы, откуда пользователя перенаправляют в конкретные боты.

«Впервые мы зафиксировали использование символов Пасхи в мошеннических схемах в интернете. Для киберпреступников нет моральных границ. Каждый популярный праздник, даже религиозный, для них – всего лишь еще один повод для создания новых и изменения старых сценариев обмана. В 2025 г. злоумышленники активно создают новые ситуативные предлоги для мошенничества. Минувшей зимой они впервые использовали визуальные образы Масленицы, создавая сайты для рекламы инвестскама, а теперь добрались до Пасхи», – отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У экс-мужа хозяйки Wildberries отобрали последнюю долю в компании

США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153