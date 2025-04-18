«МегаФон»: москвичи стали ностальгировать по олдскульному интернету

Жители столицы стали чаще интересоваться темой компьютерного ретро. За первые три месяца 2025 г. число посетителей сайтов, погружающих в атмосферу ранних видеоигр и интернета, увеличилось на 47% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Особенно заметно приросла молодежная аудитория от 18 до 24 лет — за год она стала на 52% больше, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Наиболее активны на навевающих ностальгию ресурсах москвичи 35-44 лет — к этой категории относится треть посетителей сайтов. Их взросление пришлось на постсоветский период — время роста популярности видеоигр, развитие всемирного интернета и зарождение Рунета. Каждый четвертый пользователь тематических сайтов — в возрасте 25-34 лет, а на категорию 45-54 лет приходится 13%.

При этом в первые три месяца года сильно приросла аудитория молодежи 18-24 лет (+52%) и 14-17 лет (+47%). Незначительно, но увеличился интерес к ретроконтенту и у возрастных столичных жителей от 55 до 64 лет (+5%).

Больше всего пользователей привлекают классические игры для ПК и консолей. Так, 82% от всего трафика в этом сегменте пришлось на крупнейший русскоязычный портал с архивом игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Еще 10,7% трафика москвичи тратят на зарубежных платформах с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками, а 2,3% — на сайт виртуальных питомцев, открытый в 1999 г.

Москвичи также посещают портал, эмулирующий прямо в браузере операционную систему Windows 98. Здесь можно слушать музыку на медиаплеере Winamp и пользоваться услугами легендарного офисного помощника «Скрепыша». Популярен также ресурс с коллекцией программного обеспечения, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. Кроме того, москвичи посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов, и изучают карты ретроигр на специальной площадке.