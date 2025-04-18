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«Т-Банк» опубликовал новое официальное приложение в App Store

«Т-Банк» опубликовал новое официальное приложение в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Клиент в новой версии увидит много новых разделов, например:

Сферы жизни, где все персонализировано и разделено по задачам («Дом» для быта, «Авто» для дел по машине, «Трэвел» для путешествий и «Шоппинг» для выгодных покупок);

Раздел переводов за границу и возможность переводить на карту в другие страны;

Раздел для защиты близких от мошенников;

Новые опции для кешбека (например, кешбек дня, где больше бонусов и возможностей), в будущем появятся бонусные карты;

Переводы появятся теперь прямо на Главной банка, что экономит время.

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