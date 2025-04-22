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Markswebb прогнозирует упрощение UX в криптосервисах

Консалтинговое агентство Markswebb прогнозирует: в ближайшие годы пользовательский опыт в криптовалютных сервисах будет стремительно упрощаться. Причина — рост массовой аудитории, которая приходит в крипту не ради торговли или инвестиций, а чтобы решать повседневные задачи: получать доход, снимать деньги, тратить на обычные расходы.

Интерфейсы, созданные под опытных пользователей, всё чаще становятся барьером для новой аудитории. Чем больше экранов, фильтров, условий, тем выше риск, что пользователь уйдёт туда, где проще. Это касается в том числе таких повседневных сценариев, как перевод криптовалюты в евро на карту — например, на мультивалютный счёт Wise.

Чтобы проанализировать, как меняется поведение пользователей при выборе криптосервиса, команда Markswebb готовит исследование с подробным разбором цифрового пути вывода криптовалюты TON в евро на примере перевода средств на карту Wise. В центре внимания — два сценария: через криптобиржу Bybit и напрямую в Telegram с помощью P2P-механики. По предварительным данным, вывод TON на карту через Telegram требует на 15+ действий меньше, чем при использовании Bybit, а также исключает необходимость конвертации в другие валюты, что экономит до 6 дополнительных шагов. В среднем, пользователь сталкивается с 30 и более действиями при попытке вывести TON в евро, включая многочисленные переключения между сервисами и принятие десятков решений.

«Мы видим, как даже внутри P2P-инструментов сохраняется перегрузка: фильтры, непонятные правила общения, выдача по фиатам. Всё это делает сценарий похожим на «мини-биржу», а не на удобный сервис. UX — это не про дизайн ради дизайна. Это про удержание. Если продукт сложен — пользователь уйдёт. Крипторынку пора это учитывать», – сказал сооснователь и генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев.

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