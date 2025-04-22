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«МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия»

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети на участке федеральной автотрассы М9 от города Зубцова до границы с Московской областью. Улучшение качества связи стало возможным благодаря строительству объектов стандарта LTE и использованию технологии RAN-sharing.

Новая инфраструктура позволит жителям небольших населенных пунктов Стрелки, Кузьминка, Носово, Ботово, Чичаково, Корчмидово, Старое, Петровское общаться с родными по видеовязи, подавать заявки через портал Госуслуг, а путешественникам пользоваться онлайн картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы на дачи по автотрассе М9 «Балтия», летом увеличивается на 13% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август.

«Федеральная трасса М9 «Балтия» соединяет нашу область с западными регионами. Ежедневно на участке от Московской области до Зубцова проезжают несколько десятков тысяч человек, которые нуждаются в надежной связи для навигации, онлайн-сервисов и экстренной коммуникации. Понимая это, мы постоянно работаем над развитием нашей инфраструктуры на тверских дорогах, увеличивая сетевое покрытие и скорость мобильного интернета. Например, в конце прошлого года мы запустили сеть на Северном обходе Твери, предоставив устойчивое интернет соединение на скорости до 45 Мбит/с на всём протяжении обновлённой М11», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М9 пролегает по территориям Московской, Тверской и Псковской областей. В 2024 г. на участке Зубцов‑Кузьминка чаще других проезжали москвичи, они составили около 53% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы и Твери, по трассе М9 чаще других путешествуют также автолюбители из Псковской, Смоленской, и Ленинградской областей.

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