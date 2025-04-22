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Самовывоз, трекинг и никаких просрочек: как россияне забирают заказы в 2025 году

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК провел опрос и выяснил, как россияне получают онлайн-заказы. 93% выбирают самовывоз, 71% ежедневно отслеживают доставку, а 89% всегда забирают посылки вовремя. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Для многих онлайн-шопинг стал обыденностью, сравнимой с визитами в магазин: 34% россиян заказывают товары в интернете два-три раза в месяц, еще 22% — каждую неделю, а лишь 9% делают это чаще нескольких раз в неделю. Чаще всего в корзинах — одежда, обувь и аксессуары (56%), товары для дома (45%) и косметика (37%). Электроника и автотовары так же в топ-5 самых востребованных товаров, — 31% и 23% соответственно.

Одна из самых интересных привычек — отслеживание доставки. 71% россиян проверяют статус заказов ежедневно. Причины понятные и близкие каждому: долгожданная покупка (47%), срочность доставки (21%) или высокая стоимость посылки (11%). Интерфейс трекинга также играет важную роль — 3% выбирают «мониторинг», просто потому что им нравится, как это выглядит.

Когда посылка уже приехала, ее стараются забрать как можно быстрее, особенно если ПВЗ удобно расположен (53%) или товар нужен к конкретной дате (34%). Но есть и те, кто откладывает поход за посылкой из-за загрузки (57%) или желания забрать сразу несколько заказов (44%). Однако при этом россияне дисциплинированы: 89% утверждают, что всегда успевают до окончания срока хранения, и только 11% когда-то продлевали его.

Оптимальный срок хранения, по мнению большинства, — до семи дней (43%). И чтобы точно не забыть, люди хотят больше напоминаний: 45% предложили отправлять push или SMS не один раз, а каждый день до конца хранения. А еще 29% — сделать пункты ближе. Каждый пятый хотел бы продлить время работы ПВЗ (22%), а каждый десятый предпочел бы забронировать время получения (12%).

Доставка до постаматов также дисциплинирует: 38% забирают посылки сразу после уведомления, при этом 32% ценят круглосуточный доступ, а 28% признаются, что такой формат делает их более собранными и внимательными к срокам.

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