У жителей четырех улусов Якутии скорость мобильного интернета МТС выросла на треть

МТС увеличила скорость LTE-интернета в четырех улусах Республики Саха (Якутия). Это стало возможным в результате расширения магистрального канала связи между Якутском и селом Майя Мегино-Кангаласского улуса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили оборудование на магистральном транспортном канале протяженностью 400 километров. В результате пропускная способность канала выросла на треть.

Улучшения качества связи могут почувствовать жители восточных улусов: Мегино-Кангаласского, Амгинского, Чурапчинского и Таттинского. Теперь даже в часы пиковой нагрузки на сеть они могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом: загружать видео в высоком качестве, оформлять госуслуги, отслеживать почтовые отправления, делать заказы на маркетплейсах, звонить по видеосвязи и так далее.

«МТС постоянно работает над повышением качества мобильной связи в регионе, учитывая растущий интернет-трафик. Жители данных восточных улусов активно используют цифровые сервисы, особенно в вечернее время. И чтобы устранить возможный недостаток скорости интернета, наши инженеры реализовали сложный технический проект на труднодоступном участке. Благодаря этому пропускная способность канала увеличилась на 30% – представьте, будто обычную дорогу расширили, но вместо машин по ней передается интернет-трафик. Таким образом, наша сеть поддерживает выросшие потребности абонентов», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.