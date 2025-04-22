CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

У жителей четырех улусов Якутии скорость мобильного интернета МТС выросла на треть

МТС увеличила скорость LTE-интернета в четырех улусах Республики Саха (Якутия). Это стало возможным в результате расширения магистрального канала связи между Якутском и селом Майя Мегино-Кангаласского улуса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили оборудование на магистральном транспортном канале протяженностью 400 километров. В результате пропускная способность канала выросла на треть.

Улучшения качества связи могут почувствовать жители восточных улусов: Мегино-Кангаласского, Амгинского, Чурапчинского и Таттинского. Теперь даже в часы пиковой нагрузки на сеть они могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом: загружать видео в высоком качестве, оформлять госуслуги, отслеживать почтовые отправления, делать заказы на маркетплейсах, звонить по видеосвязи и так далее.

«МТС постоянно работает над повышением качества мобильной связи в регионе, учитывая растущий интернет-трафик. Жители данных восточных улусов активно используют цифровые сервисы, особенно в вечернее время. И чтобы устранить возможный недостаток скорости интернета, наши инженеры реализовали сложный технический проект на труднодоступном участке. Благодаря этому пропускная способность канала увеличилась на 30% – представьте, будто обычную дорогу расширили, но вместо машин по ней передается интернет-трафик. Таким образом, наша сеть поддерживает выросшие потребности абонентов», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025

VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток

Санкции Запада нипочем. Интернет разогнали до скорости, которой больше нет нигде в мире

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Wildberries запустила монетизацию в собственной социальной сети

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153