В «Авито Работе» появился инструмент для рекламы бренда работодателя

«Авито Реклама» запустила новый медийный формат на главной странице «Авито Работы» для роста узнаваемости HR-бренда. Баннеры показываются посетителям раздела, привлекают внимание соискателей к вакансиям и ведут на сайт работодателя или на страницу бренда внутри «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новый формат помогает брендам выстраивать общение с пользователями, заинтересованными в трудоустройстве. Соискатели не пропустят баннеры практически во всю ширину экрана, а бизнес — эффективнее донесет преимущества работы в компании.

Рекламу с предложением работодателя видят пользователи «Авито Работы», которым она актуальна. Для этого ML-модели «Авито» учитывают действия аудитории на платформе: например, просмотры вакансий или карточек компаний, которые находятся в поиске сотрудников.

«Спрос на заметные форматы медийной рекламы растет, со стороны работодателей — в том числе. Это объяснимо: бизнес, который находится в поиске сотрудников, стремится выделяться на фоне конкурентных предложений и подробнее рассказывать о преимуществах работы в компании. Потребность рекламодателей из категории «Работа» в имиджевых кампаниях мы видим и по своим данным: в первом квартале 2025 года их инвестиции в медийную рекламу на «Авито» выросли на 132% год к году. Новый формат в «Авито Работе» поможет бизнесу увеличивать узнаваемость HR-бренда среди соискателей. За счет близости к целевой аудитории — в первую очередь», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Запускать медийные кампании в новом формате можно с оплатой по CPM: бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.

Баннеры показываются на главной странице «Авито Работы» в мобильной и веб-версии площадки, а также в приложении. В будущем формат появится в других разделах сайта с объявлениями.