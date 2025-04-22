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В Омске помолодели садоводы – аналитика «МегаФона»

Жители региона стали чаще прибегать к советам по садоводству. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 19% год к году. При этом рост интереса показали подростки 14-17 лет и омичи до 35 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Опираясь на обезличенные данные абонентов, аналитики «МегаФона» подсчитали, что чаще других сервисами с лайфхаками по садоводству пользуются омские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. Доля этой возрастной группы от общего количества посетителей тематических ресурсов составляет 32%.

Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для огородников чаще, чем обычно использовали жители Омкой области до 17 лет. За год число юных садоводов увеличилось на 18%, а потраченный ими трафик возрос на 65%. Аудитория 25-34 лет также подросла на 18%, пользователей от 35 до 44 стало больше на 22%, омичей в возрасте от 45 до 54 – на 25%.

Женщины прибегают к цифровым сервисам о клумбах и грядках в три раза активнее, чем мужчины. При этом за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 23%, тогда как у мужчин этот показатель составил 18%.

«С приходом весны омичи проводят все больше времени за городом, на своих садовых участках. Интернет используют в качестве основного источника знаний о растениеводстве. По итогам прошлого года пик пользовательской активности пришелся на май. В этом месяце, когда идут основные посевные работы, количество абонентов, обратившихся на тематические сайты превысило среднегодовой показатель на 69%. Мы подготовили сеть на территории дачных обществ к таким нагрузкам: модернизировали, расширили емкость сети», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

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