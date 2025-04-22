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Wildberries запускает самовывоз товаров книжной сети «Читай-город — Буквоед»

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) подключила к сервису самовывоза нового партнера — ОРС «Читай-город — Буквоед», российскую книжную сеть. Пользователи маркетплейса смогут забронировать товары ритейлера и забрать их в удобном для самовывоза магазине партнера. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На платформе будут доступны более 15 тыс. товаров из ассортимента ОРС «Читай-город — Буквоед». Пользователи смогут выбрать нужный товар ритейлера на онлайн-витрине Wildberries и добавить его в корзину. На этапе оформления заказа будет представлена карта, с помощью которой пользователь может выбрать удобный магазин партнера для самовывоза, узнать его график работы, а также сроки хранения заказа. При этом минимальный чек заказа для данной модели продаж не предусмотрен.

Заказ собирается силами ритейлера в течение часа, после чего клиент, оплативший товар на платформе, забирает его на кассе в магазине. Хранение забронированного товара в торговой точке при этом длится семь дней с момента готовности.

На старте запуска будут подключены 256 торговых точек ритейлера в 16 города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Краснодар и другие города России. В дальнейшем география самовывоза и ассортимент будут масштабированы на всю сеть книжных магазинов.

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