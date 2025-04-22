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«Яндекс Маркет»: в апреле 2025 г. спрос на кондиционеры вырос почти в два раза

Резкое потепление в середине апреля в ряде регионов России повысило спрос россиян на кондиционеры, свидетельствуют данные «Яндекс Маркета». В период с 14 по 20 апреля 2025 г. их покупки выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Чаще всего покупатели интересовались инверторными моделями, а самыми популярными брендами стали Rapid, Ballu, Neoline, GoldStar и Snow Leopard.

В топ-5 регионов по покупкам вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Татарстан.

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