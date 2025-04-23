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Аналитика «СберСпасибо»: россияне тратят на спорт в среднем 2656 рублей за покупку

Программа лояльности «СберСпасибо» проанализировала траты более 94 млн участников по итогам I квартала 2025 г. Общий средний чек в категории «спорт и фитнес» вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. — каждая покупка теперь обходится в среднем в 2656 руб. При этом в 2025 г. россияне расходуют на посещение фитнес-клубов и студий на 20% больше, чем при покупке спортивных товаров.

Сумма транзакций за абонементы и занятия в фитнес-клубах, залах и студиях за год увеличилась на 18%. Средний чек вырос с 1864 до 2113 руб., а количество покупок — на 4%. Самым активным месяцем по расходам стал январь 2025 г., а самым низким — февраль 2024.

В категории спортивных товаров за тот же период общая сумма покупок выросла только на 4%, а средний чек поднялся с 2988 руб. до 3198 руб., хотя общее число транзакций снизилось на 8%. Март 2025 г. показал самые высокие траты в этом сегменте, а февраль 2025 оказался самым «скромным» месяцем.

С января по март 2025 г. клиенты «СберСпасибо» получили на 77% больше бонусов за покупки в категории «спорт и фитнес». Благодаря обновлению условий программы участники теперь самостоятельно подключают нужные категории и получают повышенные начисления в тех категориях, где это соответствует их текущим интересам.

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