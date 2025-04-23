«Авито Работа»: спрос на стикеровщиков в инфраструктуре маркетплейсов вырос в 3,7 раза

Аналитики «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений и вакансий, предполагающих работу с маркетплейсами. Выяснилось, что в I квартале 2025 г. год к году значительнее всего вырос спрос на стикеровщиков — в 3,7 раза, а средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников заметнее всего выросли у грузчиков — на четверть. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Самые востребованные рабочие: стикеровщики и водители-экспедиторы

Наибольший рост количества вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов аналитики зафиксировали среди стикеровщиков — спрос на них увеличился в 3,7 раза (+266%) за год. Это закономерно: чем больше товаров продается онлайн, тем выше потребность в их маркировке и подготовке к отправке. Стикеровщики занимаются маркировкой товаров, наклеиванием стикеров и штрихкодов на упаковку перед отправкой на склад или покупателю. Средняя предлагаемая зарплата стикеровщика в январе 2025 г. составила 53 283 руб. при полном рабочем дне.

На втором месте по росту востребованности — профессия водителя-экспедитора. Такие работники полностью отвечают за сопровождение груза, его доставку и сохранность. Они могут работать как в паре с водителем, так и самостоятельно контролировать перевозку. За последний год число вакансий для водителей-экспедиторов выросло в 2,3 раза (+126%), а средняя зарплата в I квартале 2025 г. составила 125 570 руб. в месяц. При этом оплата труда часто зависит от графика. Типичными являются смены по 12-14 часов при междугородних перевозках, ночные рейсы, а также работа в выходные и праздничные дни при срочных заказах.

Грузчики оказались лидерами по росту средних предлагаемых зарплат

Помимо количества вакансий, по ряду востребованных профессий за год также изменились средние зарплатные предложения. Так, наиболее существенный прирост средней предлагаемой заработной платы среди рабочих специальностей зафиксирован у соискателей на позиции грузчиков — на 24% за год. В I квартале 2025 г. им в среднем предлагали 67 709 руб. в месяц. Упаковщикам за год стали предлагать на 11% больше. Их средние зарплатные предложения выросли до 83 220 руб. в месяц.

Офисные специалисты: рост спроса и зарплат в сфере маркетплейсов

В I квартале 2025 г. аналитики зафиксировали значительное увеличение числа вакансий для офисных сотрудников, занятых в инфраструктуре маркетплейсов. Так, спрос на менеджеров по работе с клиентами вырос на 25%, а их стартовая средняя зарплата составила 36 916 руб. в месяц. При этом, часть дохода менеджеров по работе с клиентами зачастую зависит от бонусной системы: сумм, выплачиваемых за совершенные сделки или выполнение плана продаж. Также рост числа предложений затронул менеджеров по развитию бизнеса — количество вакансий увеличилось на 20%, а средний уровень предлагаемой оплаты достиг 64 140 руб. при полном рабочем дне.

При расчете средних зарплатных предложений для офисных сотрудников учитывались вакансии, предназначенные для специалистов с опытом работы до одного-трех лет. С повышением квалификации и стажа зарплатные предложения могут быть существенно выше.

Что касается динамики средних предлагаемых зарплат, то заметнее всего предложения росли у маркетологов (+22%). В среднем начинающие специалисты могли рассчитывать на 72 923 руб. в месяц. Аналитикам в инфраструктуре маркетплейсов стали предлагать на 11% больше — их стартовые зарплатные предложения выросли до 61 040 руб. Рост средних предлагаемых зарплат также зафиксировали в вакансиях для менеджеров по работе с маркетплейсами (+7%) и менеджеров по развитию бизнеса (+6%). В I квартале 2025 г. в среднем им предлагали по 62 939 и 64 140 руб. соответственно.

«Рост онлайн-торговли трансформирует структуру спроса на рынке труда. Интенсивность логистических процессов - увеличение скорости доставки, расширение сети постаматов и ПВЗ, а также устойчивый рост объемов интернет-продаж - повышают спрос как на рабочие, так и на квалифицированные кадры для работы с маркетплейсами. Наиболее востребованы сегодня представители “рабочих” профессий — стикеровщики, водители, грузчики. Параллельно сохраняется высокий спрос на специалистов аналитического и управленческого профиля - аналитиков, маркетологов и менеджеров, что отражавет необходимость в оптимизации и масштабировании бизнес-процессов», — сказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.