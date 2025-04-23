«МегаФон»: молодежь Дагестана больше стала интересоваться 90-ми

У жителей региона вырос интерес к ретроконтенту в интернете. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в атмосферу 80-90-х, увеличилось на 28% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенно заметно приросла аудитория среди молодежи от 14 до 17 лет — их число за год стало на 85% больше. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исследование «МегаФона», основанное на обезличенной информации абонентов, показало, что самые активные жители республики – люди в возрасте 14-17 лет. Аналитики отметили, что каждый второй посетитель подобных веб-ресурсов относится к этой возрастной группе. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 18-24 (31% от общего количества) и третью — абоненты от 45 до 54 лет (25%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, оживляющих воспоминания. 83% всех интернет-данных жители республики расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Вдобавок жители Дагестана часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на сайте 1999 г. и ностальгируют по знакомым с детства игровым пространствам, изучая карты ретроигр на специализированной площадке.

«Молодежь сегодня живо интересуется своей историей, временем, когда они только родились. Люди постарше, благодаря таким сайтам, погружаются в воспоминания о юности. Чтобы предаться воспоминаниям можно было в любое время и в любом месте региона, наши операторы с начала года построили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование в интернет-активных локациях Махачкалы, Каспийска, Дербента, Дагестанских огней, а также в малых населенных пунктах. Так, в восьми селах Кизлярского района, благодаря использованию высокочастотного диапазона LTE, скорость загрузки контента увеличились до 10% и достигает 75 Мбит/с», — сказал Магомед Насруллаев, директор «МегаФона» в Дагестане.