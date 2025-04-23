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«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья

«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья. Покрытие сети четвертого поколения охватывает территорию, где проживает около 3 тыс. человек. Теперь жители четырех поселений смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с – таких значений достаточно для общения в мессенджерах или просмотра видеоконтента со смартфона.

Инженеры оператора запустили базовые станции в двух диапазонах. Низкочастотный обеспечит покрытие сети на большей территории населенных пунктов, а среднечастотный отвечает за высокую скорость мобильного интернета.

В план развития инфраструктуры были включены административные центры сельских поселений. Новое телеком-оборудование заработало для жителей сёл Журавка в Кантемировском районе, Ерышевка в Павловском районе, Новый Курлак и поселка Центральной усадьбы совхоза «Пугачевский» в Аннинском районе.

Востребованность телеком-услуг подтверждает и обезличенная статистика оператора. С начала апреля жители данных населенных пунктов скачали свыше 3 миллионов мегабайтов данных, а продолжительность разговоров составила более полутора тысяч часов.

«Мы динамично развиваем телеком-инфраструктуру в Воронежской области. В фокусе нашего внимания находятся не только города, но и сельские территории. Мы уже модернизировали сеть в одиннадцати районах региона, благодаря чему вырос радиус действия сети и скорость передачи данных. Теперь еще около 3 тысяч жителей Воронежской области смогут быстро загружать необходимые файлы, смотреть видеоконтент в хорошем качестве, общаться в мессенджерах и соцсетях, обращаться к порталу “Госуслуги” за необходимыми цифровыми документами», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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