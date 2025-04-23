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Нейросети помогут пользователям Wildberries узнать самое важное из отзывов о товарах

Wildberries начинает тестирование функции «Важное из отзывов» – пользователи получат возможность узнать о самых важных особенностях товара, которые покупатели отмечают в отзывах. Специальная нейросеть проанализирует мнения о товаре, выделит из них главное и сформулирует короткий информативный текст. Первое время функция будет доступна ограниченному числу пользователей мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый блок под названием «Важное из отзывов» располагается прямо над привычным разделом с отзывами. Созданный нейросетью текст можно оценить, поставив ему «лайк» или «дизлайк». При нажатии на «дизлайк» система предложит указать причину, и текст отправится на дополнительную модерацию.

Для формирования текста нейросеть анализирует все отзывы за последние три месяца или, если их очень много, 100 последних. Затем она определяет характеристики товара, которые люди считают наиболее важными и упоминают чаще всего. Перед публикацией сформированный текст проходит дополнительную фильтрацию антифрод-моделями.

«Команда Wildberries создала собственное решение на основе нескольких open-source моделей. Чтобы лучше понимать специфику онлайн-шопинга и освоить релевантный словарный запас, они были дообучены на базе из более 10 млн реальных отзывов, которые покупатели оставили на маркетплейсе. Теперь пользователям не придется читать десятки отзывов на понравившийся товар – можно сэкономить массу времени и узнать всю важную информацию буквально за пару секунд», – сказала Кристина Мошко, директор по продукту сайта и приложения Wildberries.

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